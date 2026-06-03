بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية.. الحرس الثوري يحذر الجيش الأمريكي ويعلن قصف سفينة أمريكية

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني أنه تم استهداف مركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية بهجوم صاروخي وجوي بطائرات مسيّرة من قبل القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، بحسب وكالة مهر للأنباء.





كما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له على أن الإخلال بأمن مضيق هرمز سيكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً.

و أضاف بيان الحرس الثوري أنه "في وقت متأخر من الليلة الماضية، قام جيش الولايات المتحدة المعتدي باستهداف ناقلة نفط إيرانية بالقرب من مضيق هرمز بصاروخ جوي، مما تسبب بأضرار في غرفة المحركات."

و تابع البيان "ورداً على هذا العدوان وانتهاك قواعد مضيق هرمز، تم استهداف سفينة تابعة للعدو الأمريكي – الصهيوني تدعى "بانايا" بصواريخ القوات البحرية التابعة للحرس الثوري."

و أورد البيان "وفي عدوان جديد، استهدف العدو الأمريكي برج اتصالات تابع للحرس الثوري جنوب جزيرة قشم بصواريخ جوية. ورداً على هذا العدوان، تم استهداف القاعدة الجوية والمروحية التابعة لهم والمتمركزة في إحدى دول المنطقة، وكذلك مركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، بصواريخ وطائرات مسيّرة تابعة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري."

و حذر البيان " في حال حدوث أي عدوان، فإن الرد سيكون مختلفاً وأشد قسوة، وقد قمنا بذلك. نأمل أن تكون هذه الردود عبرةً لمن يعتبر."



