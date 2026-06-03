قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت: الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق المطار وتسجيل إصابات
سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها
إيقاف بطاقات التموين خلال يونيو.. معايير جديدة تحدد المستحقين للدعم
قبل ساعات من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. نصائح هامة للطلاب والأهالي
هل ترك سجود السهو ناسيًا يتطلّب إعادة الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب
6 شهداء في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين بجنوب لبنان
الخارجية الأمريكية: المفاوضات تتقدّم باتجاه اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل
سحب رعدية تضرب هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأعلى للآباء والمعلمين: جروبات الغش تبتز أولياء الأمور مادياً وتشتت انتباه الطلاب
بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية.. الحرس الثوري يحذر الجيش الأمريكي ويعلن قصف سفينة أمريكية
موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر
وزير الخارجية يؤكد ترحيب مصر بالتعاون المشترك مع اليابان في مشروعات المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية.. الحرس الثوري يحذر الجيش الأمريكي ويعلن قصف سفينة أمريكية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني أنه تم استهداف مركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية بهجوم صاروخي وجوي بطائرات مسيّرة من قبل القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، بحسب وكالة مهر للأنباء.


 

كما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له على أن الإخلال بأمن مضيق هرمز سيكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً.

و أضاف بيان الحرس الثوري أنه "في وقت متأخر من الليلة الماضية، قام جيش الولايات المتحدة المعتدي باستهداف ناقلة نفط إيرانية بالقرب من مضيق هرمز بصاروخ جوي، مما تسبب بأضرار في غرفة المحركات."

و تابع البيان "ورداً على هذا العدوان وانتهاك قواعد مضيق هرمز، تم استهداف سفينة تابعة للعدو الأمريكي – الصهيوني تدعى "بانايا" بصواريخ القوات البحرية التابعة للحرس الثوري."

و أورد البيان "وفي عدوان جديد، استهدف العدو الأمريكي برج اتصالات تابع للحرس الثوري جنوب جزيرة قشم بصواريخ جوية. ورداً على هذا العدوان، تم استهداف القاعدة الجوية والمروحية التابعة لهم والمتمركزة في إحدى دول المنطقة، وكذلك مركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، بصواريخ وطائرات مسيّرة تابعة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري."

و حذر البيان " في حال حدوث أي عدوان، فإن الرد سيكون مختلفاً وأشد قسوة، وقد قمنا بذلك. نأمل أن تكون هذه الردود عبرةً لمن يعتبر."


 

طائرات مسيّرة مضيق هرمز الجيش الأمريكي ناقلة نفط إيرانية عدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026|مدرسة بالمنيا تعلن رسوب 80 طالب

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

توروب

الأهلي يحسم موقفه من توروب .. وشرط جزائي يحدد موعد الرحيل المحتمل

ابراهيم عبد الجواد

الزمالك في الرعاية المركزة .. إبراهيم عبدالجواد يحذر من كارثة كبرى بالنادي

اثناء تنفيذ الحملة

خلال تنفيذ حملة إزالة بناء مخالف..كسر ذراع رئيس وحدة محلية بالعياط في الجيزة

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار

أزمة أطباء أسوان .. النقابة العامة تطالب «الصحة» بتحويل إدارة التكليف للتحقيق

استخراج الفيش الجنائي 2026

لو هتقدم علي وظيفة.. كيفيه استخراج فيش جنائي 2026

صورة ارشيفية

الصحفيين تفتح باب الحجز فى الوحدات المصيفية

بالصور

بحالة الزيرو .. سيارة «لؤطة» بسعر 45 ألف جنيه فقط

فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

عروسة البحر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ماذا يحدث للجسم عند تناول بيض السمان؟ .. خبير تغذية يكشف

فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد