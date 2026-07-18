رسالة قوية من ميسي قبل نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

أكد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أن وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي يعد إنجازًا كبيرًا، مشيدًا بالشخصية القوية التي أظهرها اللاعبون في مختلف مراحل البطولة.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "كل ما مررنا به كان مميزًا، فكلما ازدادت التحديات، أظهرنا أفضل ما لدينا.. نفخر بإسعاد جماهيرنا والوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، وهو إنجاز بالغ الصعوبة".

وأضاف: "منذ خسارة كوبا أمريكا 2019، أظهر هذا المنتخب شخصية قوية، وأثبت أن لاعبيه لا يستسلمون أبدًا ويقاتلون حتى النهاية".

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة تقام مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا والأرجنتين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة بطل النسخة الحالية من المونديال.