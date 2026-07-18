التحكيم الأردني يتواجد في نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين و إسبانيا

يسجل التحكيم الأردني، حضورا جديدا في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، المقرر إقامته مساء غد "الأحد" في الولايات المتحدة، والذي يجمع منتخبي الأرجنتين و إسبانيا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار الحكم الأردني أدهم مخادمة للعمل حكمًا رابعًا في المباراة النهائية، بينما تم تعيين محمد خلف حكمًا مساعدًا خامسًا احتياطيًا، في تأكيد جديد على الثقة الدولية في التحكيم الأردني.

وشارك طاقم التحكيم الأردني، المكون من أدهم مخادمة و أحمد الرويلي و محمد خلف، في إدارة 4 مباريات خلال منافسات كأس العالم 2026، قبل أن يتوج مشواره بالمشاركة في المباراة النهائية، وهو ما يعد إنجازًا جديدًا للتحكيم الأردني.

يأتي هذا الظهور في نهائي المونديال امتدادًا للحضور الأردني اللافت في البطولة، بعدما شارك المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه في نهائيات كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم الأردنية.

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على إنجلترا في الدور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب إسبانيا عقب تغلبه على فرنسا، ليضرب المنتخبان موعدًا في المباراة الختامية للبطولة.