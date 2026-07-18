رئيس "سبريكس": مصر واليابان شريكان في بناء جيل رقمي قادر على المنافسة عالميًا

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم /السبت/، احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين في اختبار البرمجة "TOFAS"، بمشاركة 480 طالبًا وطالبة من ثماني محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، وسفير اليابان لدى مصر فوميو إيواي، ورئيس شركة "سبريكس" اليابانية هيرويوكي تسونيشي.

وأكدت الوزارة أن الاحتفالية تأتي في إطار دعم الطلاب المتميزين في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم احتفاليات مماثلة لتكريم الطلاب المتفوقين في باقي المحافظات.

من جانبه، أعرب رئيس شركة "سبريكس" اليابانية هيرويوكي تسونيشي عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية التي تحتفي بإنجازات أكثر من مليون طالب وطالبة في اختبار "TOFAS"، مؤكدًا أن الشركة تنطلق من إيمانها بأن التعليم هو القوة القادرة على فتح آفاق جديدة وصناعة مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات.

وهنأ تسونيشي الطلاب المكرمين، مشيرًا إلى أن تفوقهم يعكس اجتهادهم وإصرارهم على مواجهة التحديات، كما وجه الشكر إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، مشيدًا بقيادته ودعمه للمشروع، ومؤكدًا أن رؤيته في الاستثمار في الإنسان وإعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية أسهمت في إتاحة فرص تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي والمشاركة في اختبار "TOFAS" لهذا العدد الكبير من الطلاب.

وأشار إلى أن مصر واليابان تجمعهما حضارة عريقة وإيمان راسخ بأهمية التعليم، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يقوم على الشراكة الحقيقية وتبادل الخبرات لبناء مستقبل جديد للتعليم، لافتًا إلى أن تعلم البرمجة لا يقتصر على كتابة الأكواد، بل يسهم في تنمية مهارات التفكير والتحليل والابتكار وحل المشكلات.

وأوضح أن اختبار "TOFAS" يمثل فرصة لاكتشاف قدرات الطلاب وتحديد نقاط قوتهم، مؤكدًا أن التكريم يمثل بداية مرحلة جديدة من الطموح والإنجاز، وداعيًا الطلاب إلى الاستفادة من برامج التدريب والتبادل مع اليابان، معربًا عن ثقته في أن من بين المكرمين اليوم مهندسين وباحثين ورواد أعمال وقادة يمثلون مصر في المستقبل.

وأكد رئيس "سبريكس" استمرار التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس وجميع الشركاء في مصر واليابان؛ لإتاحة الفرصة أمام أعداد أكبر من الطلاب لاكتشاف قدراتهم وصناعة مستقبلهم، مشددًا على أن الشراكة التعليمية بين البلدين ستستمر لعقود قادمة.