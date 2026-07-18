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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

متمسك بحقوقه.. القصة الكاملة لخلاف مدحت تيخا والمنتج عوض ماهر

مدحت تيخا
مدحت تيخا
أحمد إبراهيم

تصاعد الخلاف بين الفنان مدحت تيخا والمنتج عوض ماهر إلى ساحات القضاء، بعدما تقدم الأول ببلاغ يتهم فيه المنتج بإصدار شيك بدون رصيد، على خلفية مستحقاته المالية عن أحد الأعمال الدرامية، مؤكدًا تمسكه الكامل بحقوقه ورفضه التنازل عن القضية.

وتقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن الفنان مدحت تيخا، ببلاغ حمل رقم 10715 لسنة 2026 جنح النزهة، اتهم فيه المنتج عوض ماهر بإصدار شيك بدون رصيد، مقابل باقي أجر موكله عن مسلسل شارك في بطولته.

وجاء في البلاغ أن المنتج اتفق مع مدحت تيخا على المشاركة في عمل درامي، وبعد انتهاء التصوير طالب الفنان بالحصول على مستحقاته المالية، فحرر له المنتج شيكًا بقيمة الأجر المتفق عليه، إلا أنه استمر في المماطلة في السداد.

وأضاف البلاغ أن الفنان توجه إلى البنك لصرف الشيك، ليتبين أنه بدون رصيد، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، مطالبًا باتخاذ اللازم قانونًا تجاه المنتج.

من جانبه، أكد مدحت تيخا تمسكه بالبلاغ، مشددًا على أنه لن يتنازل عن حقه، معتبرًا أن هذه المستحقات تمثل مصدر رزقه الوحيد ورزق أسرته.

وكان الفنان مدحت تيخا قد حرر البلاغ متهمًا المنتج عوض ماهر بإصدار شيك بدون رصيد، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقوقه.

 

بداية الأزمة 

وقد كشف الفنان مدحت تيخا تعرضه لعملية نصب تتعلق بشيك مالي لم يتم سداده منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مؤكدًا أنه منح صاحب الشيك، وهو منتج شهير، العديد من الفرص لإنهاء الأزمة بشكل ودي قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

وأوضح تيخا، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية تقديرًا للظروف التي يمر بها الطرف الآخر، وكان ينتظر تحسن أوضاعه المالية من أجل سداد المستحقات، إلا أن الوعود المتكررة لم تُترجم إلى خطوات فعلية.

وأشار إلى أنه كان يفضل عدم تصعيد الأمر أو اتخاذ إجراءات قانونية حفاظًا على العلاقة بينهما، لكنه شعر بأنه منح الثقة للشخص الخطأ، مؤكدًا أن صبره استمر لسنوات دون جدوى.

ومنح مدحت تيخا مهلة أخيرة لصاحب الشيك حتى مطلع الأسبوع المقبل لسداد المبلغ المستحق، محذرًا من أنه سيكشف هويته للرأي العام ويلجأ إلى القضاء في حال استمرار الأزمة دون حل.

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