شيك منذ 3 سنوات.. مدحت تيخا يتهم فنانا شهيرا بالنصب عليه

كشف الفنان مدحت تيخا تعرضه لعملية نصب تتعلق بشيك مالي لم يتم سداده منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مؤكدًا أنه منح صاحب الشيك، وهو فنان شهير، العديد من الفرص لإنهاء الأزمة بشكل ودي قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

مدحت تيخا

وأوضح تيخا، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية تقديرًا للظروف التي يمر بها الطرف الآخر، وكان ينتظر تحسن أوضاعه المالية من أجل سداد المستحقات، إلا أن الوعود المتكررة لم تُترجم إلى خطوات فعلية.

وأشار إلى أنه كان يفضل عدم تصعيد الأمر أو اتخاذ إجراءات قانونية حفاظًا على العلاقة بينهما، لكنه شعر بأنه منح الثقة للشخص الخطأ، مؤكدًا أن صبره استمر لسنوات دون جدوى.

ومنح مدحت تيخا مهلة أخيرة لصاحب الشيك حتى مطلع الأسبوع المقبل لسداد المبلغ المستحق، محذرًا من أنه سيكشف هويته للرأي العام ويلجأ إلى القضاء في حال استمرار الأزمة دون حل.