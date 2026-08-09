الظهور الرابع.. الطاقم المصري في ربع نهائى أمم افريقيا للسيدات

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " تعيين الثلاثي المصري شاهندا المغربي ويارا عاطف وحسام عزب حجاج لإدارة لقاء منتخبي مالاوي وغانا ، اليوم الأحد ، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات .

يضم الطاقم، شاهندا المغربي حكما للساحة ويعاونها كلا من هدي عافين مساعد أول والمصرية يارا عاطف مساعد ثان، و زليخه هرماس حكما رابعا وسكينة حمدي حكما احتياطيا ودرصاف جنواطي حكما لتقنية الفيديو وزكريا بشطاوي حكم مساعد لتقنية الفيديو والمصري حسام عزب حجاج حكم مساعد لتقنية الفيديو .