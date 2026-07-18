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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي جمال: أمي إسكندرانية ولبست هيفاء في كليب «بحبك» من دولابها

إنجي جمال
إنجي جمال
سعيد فراج

تحدثت المخرجة اللبنانية إنجي جمال عن كواليس الفيديو كليب الجديد "بحبك"، والذي أخرجته للنجمين هيفاء وهبي وسانت ليفانت في أحدث تعاون بينهما.

وقالت إنجي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود ويذاع عبر قناة "Modern mti": "عندما التقيت بهيفاء بعد 10 سنوات من كليب "إزاي أنساك" قلت لها أنا كبرت وإنتي بتصغري أعطيني سرك ماذا تأكلين، كان لقاء حلو كثيرا صحيح مرت عشر سنوات ولكن كأنه امبارح، كان لقاء كله مشاعر تأثرت لأنني كنت أصغر وكليب "إزاي أنساك" كان في بداياتي كان ثاني كليب أقوم بإخراجه".

 

اللقاء مع هيفاء بعد غياب

وتابعت إنجي: "في الكليب الجديد "بحبك" تعرفت عليها أكثر كامرأة، هي ذكية وهادئة وتمتلك حكمة، فكان اللقاء هذه المرة به عمق أكبر وشعرت بالسعادة لتصوير الكليب".

 

ماذا تغير في إنجي؟

وأضافت: "ما تغير في إنجي كثيرا فمن بعد كليب "إزاي أنساك" صورت مع عدد كبير من النجوم منهم سميرة سعيد كليب "محصلش حاجة" وكليبات إليسا، فتغيرت أصبحت أكثر نضجا وقادرة على النظر للأمور بطريقة مختلفة، وإذا رجع الزمن بي لأعيد تقديم "إزاي أنساك" من جديد سأقدمه بشكل مختلف، فالفن انعكاس للشخصية، فحاليا طريقتي في سرد القصص تختلف عن من 10 سنوات مضت، والأغنية هي التي تمنحك المعاني، وأفكر حاليا فيما يحبه الناس، اليوم تقدمي العمل لشريحة كبيرة".

واستطردت مخرجة كليب "بحبك": "في كليب "بحبك" كنت أخاطب جمهورين مختلفين من جهة هيفاء وسانت ليفانت وكان التحدي تقديم عمل يحبه نوعا الجمهور في نفس الوقت".

كيميا هيفاء وسانت وليفانت

وعن التعاون مع سانت ليفانت قالت إنجي: "هو شخص رائع وسعيدة بالتعاون معه، لديه رؤية وفنان حقيقي لديه أفكاره، وجلست معه مطولا خاصة على فكرة كليب "بحبك" لأنه كان لدي فكرة مختلفة وأخبرني أنه تناقش مع هيفاء ويحبان هذه الفكرة التي قدمناها، تناقشنا عن طريق المكالمة الفيديو عبر الإنترنت ولفت نظري الكيمياء بينهم، أخذت الفكرة التي اختاراها وطورتها واخترت لها نهاية غير متوقعة".

صعوبة التصوير بهيفاء وسانت ليفانت في الشارع

وعن الصعوبات التي واجهتها إنجي في تصوير كليب "بحبك" قالت: "أكثر مشاهد كنت خايفة منها هي التي صورناها في الشارع الجمهور يجري عليهم لالتقاط الصور، أخرت كل مشاهد الليل وصورناهم بعد الساعة 2 صباحا، كنت أعتقد أننا لن نجد ناس ولكن وكأنه مغناطيس الناس تتجمع علينا، وفي مشاهد السيارة ذهبنا على الطريق السريع الأوتوستراد حتى نبتعد عن تجمع الجمهور، كنا لا نريد أن يتسرب أجزاء كبيرة من الكليب قبل إطلاقه رسميا".

 

أجواء التسعينات

واختتمت إنجي جمال حديثها وقالت: "كليب "بحبك" بأجواء التسعينات وكانت فكرة سانت ليفانت هو يحب التسعينات وستايله بالمطلق ينتمي لتلك الفترة وأحببت هذا الاتجاه، وعملنا بحثا طويلا لأن بهذه الفترة الناس معظمها كانت ليست لديها موبايل، وكنا نبحث عن تسعينات البلدان العربية وليس تسعينات أمريكا، البحث وصل أنني والاستايلست معي في فريق العمل بدأنا نبحث في ألبومات صور زفاف أمهاتنا، حتى وصلت لدولاب أمي ووضعت دولابها في الشنطة وأحضرته للتصوير في الكليب وبالفعل استخدمنا ملابسها، وبالمناسبة ماما من إسكندرية وأنا نصف مصرية".

يشار إلى أن إنجي جمال، مخرجة كليب "بحبك"، أخرجت عددا كبيرا من الكليبات مع نجوم الغناء أبرزهم إليسا، وهيفاء وهبي، وسميرة سعيد، ولطيفة، ورامي عياش، ودارين حدشيتي، وسيرين عبد النور، ونانسي عجرم، وأحلام، ومايا دياب، ونوال، وغيرهم.

وطرحت هيفاء وهبي مؤخرا أغنيتين بالتعاون مع سانت ليفانت على طريقة الفيديو كليب وهما "بحبك" و"ميتسوبيشي".

المخرجة اللبنانية إنجي جمال اللبنانية إنجي جمال إنجي جمال هيفاء وهبي سانت ليفانت

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