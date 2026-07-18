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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عرضه الدولي الأول.. "اللي مايتسماش" يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان HollyShorts

الفيلم القصير "اللي مايتسماش"
الفيلم القصير "اللي مايتسماش"
سعيد فراج

يدشن الفيلم القصير "اللي مايتسماش"، للمخرج أبانوب نبيل، عرضه الدولي الأول ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثانية والعشرين من مهرجان HollyShorts Film Festival، الذي يُقام في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس 2026.

ويُعد المهرجان أحد أبرز المهرجانات العالمية المؤهلة لجوائز الأوسكار للأفلام القصيرة.

تدور أحداث الفيلم حول جنة، طفلة صغيرة تنطلق ليلًا في شوارع المدينة حاملةً برطمانًا يحتوي على جزء مستأصل من جسد والدتها، في رحلة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها سرعان ما تتحول إلى مواجهة قاسية مع عالم لا يترك مساحة لطفولتها.

وبين محاولاتها للوصول إلى معمل التحاليل، تجد جنة نفسها في مواجهة واقع يفوق عمرها، في قصة إنسانية تستكشف الطفولة والهشاشة الإنسانية، وما نعجز أحيانًا عن البوح به أو حتى تسميته.

أبانوب نبيل يكشف تفاصيل فيلمه 

وقال المخرج أبانوب نبيل: بدأت فكرة الفيلم من سؤال بسيط: كيف يرى الطفل العالم عندما يُجبر على حمل مسؤوليات لا تخص عمره؟.. لم أرد أن أحكي قصة عن المرض بقدر ما أردت أن أحكي عن الحب والخوف، وعن اللحظات التي يصبح فيها الصمت أكثر تعبيرًا من الكلمات.. “اللي مايتسماش” هو محاولة للاقتراب من تلك المشاعر التي يصعب وصفها، لكنها تظل حاضرة داخلنا.

ويأتي اختيار "اللي مايتسماش" للمسابقة الرسمية بمهرجان HollyShorts Film Festival بعد انطلاق رحلته من مصر، حيث شارك في الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ثم عُرض ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ليواصل رحلته السينمائية محققًا عرضه الدولي الأول في لوس أنجلوس.

الفيلم من إنتاج ريد ستار للمنتجين باهو بخش وصفي الدين، مع فيج ليف ستوديو،  إنتاج مارك لطفي، وإنتاج مشترك مع A.A Films للمنتج أحمد عامر و Bretta film  للمنتج فادي جمال، VFX Dovies studio محمد عاشور, بينما تتولى Eroin Films توزيعه عالميًا.

الفيلم من إخراج أبانوب نبيل تأليف أبانوب نبيل بالاشتراك مع مارك لطفي و كما اشرف عالكتابة أحمد عامر، وبطولة تيا ومروة مصطفى، ومدير التصوير مينا نبيل، والمونتير إسلام كمال و مارك لطفي، ومصمم الشريط الصوت مايكل فوزي، ومؤلف الموسيقى التصويرية ماريو مرقص، تسجيل صوتي سامح نبيل. 

الفيلم القصير اللي مايتسماش أبانوب نبيل المخرج أبانوب نبيل مهرجان HollyShorts Film Festival لوس أنجلوس

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