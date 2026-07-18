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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 40 ألف طن من المخلفات بقرية دفرة في الغربية

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

واصل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، متابعته اليومية لأعمال رفع المخلفات التاريخية المتراكمة بالموقع المجاور لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا، في إطار خطة المحافظة لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه حتى الآن 40,433.32 طنًا، مع استمرار الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد حتى الانتهاء من جميع التراكمات.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن ملف المخلفات التاريخية بدفرة يحظى بمتابعة مستمرة، تنفيذًا لخطة المحافظة لتحسين البيئة والارتقاء بمنظومة النظافة، مشددًا على استمرار أعمال الرفع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية حتى القضاء نهائيًا على التراكمات، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الحياة لأهالينا بمركز ومدينة طنطا.

اخبار محافظة الغربية رفع كفاءة الخدمات تلال واكوام القمامة المواطنين

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