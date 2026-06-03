قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |التعليم تنفي تعديله وصدى البلد ينشر تفاصيله
حقيقة حل الزمالك أزمة القيد التأديبي حال التسوية مع صلاح مصدق
أرقام جلوس الثانوية العامة 2026.. تنبيه عاجل بشأن طريقة كتابتها وقت الامتحان
هاني سويلم ومحافظ المنيا يتابعان مشروعات الري وتطهير المجاري المائية
قبل الشراء.. انخفاضات قوية في أسعار الأسماك تتجاوز 100 جنيه.. والبلطي يبدأ من 70 جنيهًا
تلامس الـ50 .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم
مصر واليابان تطلقان الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي لتعزيز الشراكة الثنائية
تعالي البيت|مسئول بتعليم القليوبية يساوم أم لنقل نجلها والنيابة الإدارية تتدخل|تفاصيل
تراجع سعر الذهب مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط
الأرصاد تحذر: حرارة تلامس 42 درجة وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: الشحات أفضل فنيا للنادي من زيزو وأتمنى عودة عبد المنعم

حسين الشحات
حسين الشحات
عبدالله هشام

أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن حسين الشحات يستحق معاملة خاصة من جانب إدارة القلعة الحمراء في ملف تجديد عقده، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم الكثير للفريق على مدار السنوات الماضية وكان صاحب بصمة مؤثرة في العديد من المواجهات الكبرى.

وقال شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق إن حسين الشحات يستحق التقدير المادي المناسب داخل النادي الأهلي، خاصة مع  نهاية عقده وما قدمه من مستويات مميزة مع الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عبد المنعم أن الشحات يعد من العناصر الأكثر تأثيرًا داخل صفوف الأهلي، مؤكدًا أنه يراه أكثر فائدة فنيًا للفريق من أحمد مصطفى زيزو، نظرًا لدوره الحاسم في المباريات الكبرى.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن حسين الشحات اعتاد الظهور بشكل قوي في المواجهات المهمة، خاصة أمام الزمالك وبيراميدز، وكان دائمًا صاحب بصمة مؤثرة سواء بالأهداف أو صناعة الفرص، وهو ما يجعله لاعبًا مهمًا في حسابات الفريق.


وأعرب شريف عبد المنعم عن أمنيته بعودة محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي السابق، إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إلى لاعب بإمكاناته وخبراته من أجل تدعيم الخط الخلفي.

حسين الشحات الأهلي النادي الأهلي محمد عبدالمنعم فريق الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

توروب

الأهلي يحسم موقفه من توروب .. وشرط جزائي يحدد موعد الرحيل المحتمل

ابراهيم عبد الجواد

الزمالك في الرعاية المركزة .. إبراهيم عبدالجواد يحذر من كارثة كبرى بالنادي

الزمالك

مفاجأة.. إبراهيم عبدالجواد يكشف موقف الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد عقوبة القيد

الرئيس السيسي

ماذا طلب الرئيس السيسي من القوات المسلحة؟.. توجيهات جديدة خلال اجتماع رفيع المستوى

ترشيحاتنا

اللاعب محمد الطبال

قصة محمد الطبال تشعل السوشيال ميديا في ليبيا.. ماذا فعل نجم السويحلي؟

شلال

لا يمكن رؤيته بالعين المجردة.. ماذا تعرف عن أكبر شلال على الأرض؟

موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟

بعد خسارتها الكبيرة للوزن.. إنجي وجدان تُفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة كاجوال رفقة زوجها | شاهد

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

بحالة الزيرو .. سيارة «لؤطة» بسعر 45 ألف جنيه فقط

فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد