نجم الأهلي السابق: الشحات أفضل فنيا للنادي من زيزو وأتمنى عودة عبد المنعم

أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن حسين الشحات يستحق معاملة خاصة من جانب إدارة القلعة الحمراء في ملف تجديد عقده، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم الكثير للفريق على مدار السنوات الماضية وكان صاحب بصمة مؤثرة في العديد من المواجهات الكبرى.

وقال شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق إن حسين الشحات يستحق التقدير المادي المناسب داخل النادي الأهلي، خاصة مع نهاية عقده وما قدمه من مستويات مميزة مع الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عبد المنعم أن الشحات يعد من العناصر الأكثر تأثيرًا داخل صفوف الأهلي، مؤكدًا أنه يراه أكثر فائدة فنيًا للفريق من أحمد مصطفى زيزو، نظرًا لدوره الحاسم في المباريات الكبرى.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن حسين الشحات اعتاد الظهور بشكل قوي في المواجهات المهمة، خاصة أمام الزمالك وبيراميدز، وكان دائمًا صاحب بصمة مؤثرة سواء بالأهداف أو صناعة الفرص، وهو ما يجعله لاعبًا مهمًا في حسابات الفريق.



وأعرب شريف عبد المنعم عن أمنيته بعودة محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي السابق، إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إلى لاعب بإمكاناته وخبراته من أجل تدعيم الخط الخلفي.