حزب الله يدعو سكان جنوب لبنان والضاحية لعدم ترك أماكن نزوحهم

دعا نائب رئيس المكتب السياسي في حزب الله محمود قماطي، سكان جنوب لبنان إلى عدم ترك أماكن نزوحهم، مؤكدا أن حزب الله لن يلتزم بما ينتج عن المفاوضات المباشرة.

ودعا قماطي سكان الجنوب والضاحية الجنوبية إلى عدم العودة للاستقرار في قراهم في المرحلة الحالية، قائلا إنه على النازحين "ألا يتخلوا عن أماكن نزوحهم، وأن يطمئنوا على أملاكهم من دون الاستقرار في قراهم في الجنوب ولا حتى في الضاحية".

واعتبر أن المرحلة لا تسمح بعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير.

وشن قماطي هجوما حادا على الأداء الرسمي اللبناني، متحدثا عن "جحود رسمي فاقع خارج عن كل قواعد الدبلوماسية"، متهماً الدولة بأنها "تركض وتهرول نحو الذل والهوان ونحو التفريط بالسيادة خطوة بعد خطوة".

وأكد أن الحزب "لن يعود إلى ما قبل الثاني من مارس الماضي"، مشدداً على أن "إصبع المقاومة سيبقى على الزناد" وأن "الصبر الاستراتيجي قد نفد" وأن الحزب "لن يكتفي بوقف إطلاق النار ولن يعود إلى ما كان عليه مهما كان الثمن".

وأشار قماطي إلى أن الأمين العام لحزب الله سيعرض "خريطة مفصلة للمرحلة المقبلة" في وقت لاحق، لافتاً إلى أن "الصفة الرسمية للمفاوضات لا تلغي موقف الشعب والمقاومة، فالمقاومة هي التي ترسم المصير".

وهاجم المسار التفاوضي المباشر الذي تتّبعه السلطات اللبنانية، قائلاً إنه "إذا أصرّ رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق"، معلنا صراحة أن حزب الله "لن يلتزم بأي شيء ينتج عن هذه المفاوضات".