تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، برئيس مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمجموعة.





وأعرب الوزير عبد العاطى عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة "تويوتا تسوشو"، مشيداً بدورها كشريك استراتيجي لمصر في عدد من القطاعات الاقتصادية، معرباً عن التطلع لتعزيز مساهمة المجموعة في تطوير قطاع السيارات والصناعات اليابانية في مصر.

كما أكد الاهتمام بإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز تواجد الشركات اليابانية في السوق المصرية للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة. وفي هذا السياق، أعرب عن التطلع للتعاون مع مجموعة "تويوتا تسوشو" في جذب الشركات اليابانية وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى مصر.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن توطين صناعة السيارات يمثل أولوية للدولة المصرية، مستعرضاً الحوافز التي أقرتها الحكومة لدعم القطاع، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون مع شركة "تويوتا موتورز" في مجالات التصنيع المحلي والصناعات المغذية وإنشاء سلاسل توريد إقليمية انطلاقاً من مصر.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري والإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار إلى إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" وما تتضمنته من أولويات تستهدف تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع، فضلاً عن برنامج الطروحات الحكومية في إطار سياسة ملكية الدولة.