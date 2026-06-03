قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت: الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق المطار وتسجيل إصابات
سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها
إيقاف بطاقات التموين خلال يونيو.. معايير جديدة تحدد المستحقين للدعم
قبل ساعات من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.. نصائح هامة للطلاب والأهالي
هل ترك سجود السهو ناسيًا يتطلّب إعادة الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب
6 شهداء في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين بجنوب لبنان
الخارجية الأمريكية: المفاوضات تتقدّم باتجاه اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل
سحب رعدية تضرب هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأعلى للآباء والمعلمين: جروبات الغش تبتز أولياء الأمور مادياً وتشتت انتباه الطلاب
بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية.. الحرس الثوري يحذر الجيش الأمريكي ويعلن قصف سفينة أمريكية
موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر
وزير الخارجية يؤكد ترحيب مصر بالتعاون المشترك مع اليابان في مشروعات المياه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
أسماء عبد الحفيظ

يُعد شرب الماء فور الاستيقاظ من النوم من العادات الصحية البسيطة التي ينصح بها العديد من خبراء التغذية والأطباء، إذ يساعد الجسم على تعويض السوائل التي فقدها خلال ساعات النوم الطويلة، كما يساهم في تنشيط العديد من الوظائف الحيوية. وعلى الرغم من بساطة هذه العادة، فإن تأثيرها قد يمتد إلى أجهزة الجسم المختلفة ويمنحه بداية أكثر نشاطاً وحيوية.

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

وفي السطور التالية نستعرض أبرز التغيرات التي قد تحدث لجسمك عند شرب الماء فور الاستيقاظ، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- تنشيط عملية الأيض

يساعد شرب الماء صباحاً على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، ما يساهم في بدء حرق السعرات الحرارية بصورة أفضل مقارنة بعدم تناول أي سوائل بعد الاستيقاظ مباشرة.

2- تعويض السوائل المفقودة

يفقد الجسم كمية من الماء أثناء النوم من خلال التنفس والتعرق، لذلك فإن شرب كوب أو كوبين من الماء صباحاً يساعد على استعادة توازن السوائل وترطيب الجسم بعد ساعات طويلة من الانقطاع عن الشرب.

3- تحسين وظائف الجهاز الهضمي

يساهم الماء في تحفيز حركة الأمعاء، وهو ما قد يساعد بعض الأشخاص على التخلص من الإمساك وتحسين عملية الإخراج، خاصة عند المواظبة على هذه العادة يومياً.

4- تعزيز التركيز والانتباه

يعاني البعض من الشعور بالخمول الذهني في الساعات الأولى من الصباح، وقد يكون الجفاف الخفيف أحد الأسباب. لذلك يساعد شرب الماء على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ ودعم التركيز والانتباه.

5- تقليل الشعور بالإرهاق

عندما يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل بعد الاستيقاظ، تتحسن الدورة الدموية ويزداد نشاط الخلايا، ما ينعكس على مستوى الطاقة ويقلل الشعور بالتعب والإجهاد.

6- المساعدة في التخلص من السموم

تعتمد الكلى بشكل أساسي على الماء للقيام بوظيفتها في تنقية الجسم من الفضلات والمواد الضارة. ويساعد شرب الماء صباحاً على دعم هذه العملية الحيوية وتعزيز كفاءة عمل الكلى.

7- تحسين صحة البشرة

يؤثر الترطيب الجيد بشكل مباشر على صحة الجلد. وعند المواظبة على شرب الماء بانتظام منذ الصباح، قد تبدو البشرة أكثر نضارة وحيوية، كما يقل مظهر الجفاف والتعب عليها.

8- المساهمة في التحكم بالوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء قبل تناول وجبة الإفطار قد يساعد على زيادة الشعور بالشبع، ما يقلل كمية الطعام التي يتم تناولها لاحقاً ويدعم خطط التحكم في الوزن.

9- دعم صحة القلب والدورة الدموية

يساعد الحفاظ على مستوى مناسب من الترطيب في تحسين تدفق الدم داخل الأوعية الدموية وتقليل العبء على القلب، خاصة خلال فترات الطقس الحار أو عند بذل مجهود بدني.

10- تحسين المزاج

يرتبط الجفاف حتى وإن كان بسيطاً بتراجع الحالة المزاجية وزيادة الشعور بالتوتر والصداع لدى بعض الأشخاص. لذلك قد يساهم شرب الماء فور الاستيقاظ في منح الجسم شعوراً بالانتعاش وتحسين الحالة النفسية مع بداية اليوم.

ما الكمية المناسبة من الماء صباحاً؟

ينصح الخبراء عادة بشرب كوب إلى كوبين من الماء فور الاستيقاظ، مع إمكانية زيادة الكمية تدريجياً بحسب احتياجات الجسم والحالة الصحية لكل شخص. كما يفضل أن يكون الماء بدرجة حرارة معتدلة لتجنب أي انزعاج لدى المعدة.

هل شرب الماء صباحاً يغني عن الإفطار؟

على الرغم من الفوائد المتعددة للماء، فإنه لا يمكن أن يحل محل وجبة الإفطار الصحية. فالجسم يحتاج إلى العناصر الغذائية المختلفة مثل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات للحصول على الطاقة اللازمة خلال اليوم.

الماء الماء فور 10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ تنشيط عملية الأيض السوائل وظائف الجهاز الهضمي تحسين وظائف الجهاز الهضمي تعزيز التركيز والانتباه تقليل الشعور بالإرهاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026|مدرسة بالمنيا تعلن رسوب 80 طالب

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

توروب

الأهلي يحسم موقفه من توروب .. وشرط جزائي يحدد موعد الرحيل المحتمل

ابراهيم عبد الجواد

الزمالك في الرعاية المركزة .. إبراهيم عبدالجواد يحذر من كارثة كبرى بالنادي

اثناء تنفيذ الحملة

خلال تنفيذ حملة إزالة بناء مخالف..كسر ذراع رئيس وحدة محلية بالعياط في الجيزة

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار

أزمة أطباء أسوان .. النقابة العامة تطالب «الصحة» بتحويل إدارة التكليف للتحقيق

استخراج الفيش الجنائي 2026

لو هتقدم علي وظيفة.. كيفيه استخراج فيش جنائي 2026

صورة ارشيفية

الصحفيين تفتح باب الحجز فى الوحدات المصيفية

بالصور

بحالة الزيرو .. سيارة «لؤطة» بسعر 45 ألف جنيه فقط

فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

عروسة البحر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ماذا يحدث للجسم عند تناول بيض السمان؟ .. خبير تغذية يكشف

فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد