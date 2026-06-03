مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يلجأ كثير من الأشخاص إلى تشغيل المروحة طوال الليل للحصول على نوم أكثر راحة.

ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

ورغم أن المروحة تساعد على تبريد الجسم وتحسين جودة النوم لدى البعض، فإن توجيه الهواء بشكل مباشر لساعات طويلة قد يسبب بعض المشكلات الصحية المزعجة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي.

ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

أوضح الدكتور وسام العويني أخصائي العلاج الطبيعي، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟

جفاف الأنف والحلق

عند التعرض المستمر للهواء المتحرك طوال الليل، قد يفقد الجسم جزءاً من الرطوبة الموجودة في الأنف والحلق، ما يؤدي إلى الشعور بالجفاف أو التهاب الحلق عند الاستيقاظ صباحاً.

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟

زيادة أعراض الحساسية

تعمل المروحة على تحريك الهواء داخل الغرفة باستمرار، وقد تؤدي إلى انتشار الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة العالق في الأجواء، مما قد يزيد من أعراض الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية.

آلام العضلات والرقبة

قد يلاحظ بعض الأشخاص الشعور بتيبس أو ألم في الرقبة والكتفين أو الظهر بعد النوم أمام المروحة مباشرة. ويرجع ذلك إلى تعرض العضلات لتيار هوائي بارد لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى انقباضها لدى بعض الأشخاص.

جفاف العينين

الأشخاص الذين ينامون وأعينهم لا تنغلق بالكامل أو الذين يعانون من جفاف العين قد يلاحظون زيادة الأعراض عند النوم أمام المروحة طوال الليل، حيث يساعد تدفق الهواء المستمر على تبخر الدموع بشكل أسرع.

احتقان الأنف

في بعض الحالات قد يؤدي جفاف الممرات الأنفية إلى زيادة إفراز المخاط كرد فعل من الجسم، وهو ما قد يسبب الشعور بانسداد الأنف أو الاحتقان عند الاستيقاظ.

اضطرابات النوم لدى بعض الأشخاص

رغم أن صوت المروحة يساعد البعض على النوم، فإن الهواء المباشر أو الشعور بالبرودة الزائدة قد يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل لدى آخرين، ما يؤثر على جودة النوم.

هل المروحة تسبب نزلات البرد؟

لا تسبب المروحة نزلات البرد بشكل مباشر، لأن نزلات البرد تنتج عن الإصابة بفيروسات. لكن التعرض للهواء البارد لفترات طويلة قد يزيد بعض الأعراض المزعجة مثل احتقان الأنف أو التهاب الحلق، مما يجعل الشخص يعتقد أنه أصيب بنزلة برد.

كيف تستخدم المروحة بأمان أثناء النوم؟