الأهلي يحسم موقفه من توروب .. وشرط جزائي يحدد موعد الرحيل المحتمل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل الجدل الدائر بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

مصير توروب مع الأهلي

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترى أن موقفها القانوني يسمح بإنهاء التعاقد مع توروب اعتبارًا من 30 يونيو الجاري، مع الاكتفاء بسداد قيمة ثلاثة أشهر كشرط جزائي، دون الحاجة إلى الانتظار حتى انطلاق الموسم الجديد.

وكان المدرب الدنماركي قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة إنبي الأخيرة في الدوري رغبته في الاستمرار مع الفريق، مشيرًا إلى أن عقده لا يزال ممتدًا لموسمين إضافيين، كما أنه أرسل بالفعل خطة الإعداد الخاصة بالموسم المقبل إلى إدارة النادي، مؤكدًا أن القرار النهائي يبقى في يد مسؤولي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة القلعة الحمراء تدرس حاليًا مسارين للتعامل مع الملف، الأول يتمثل في تفعيل بند إنهاء التعاقد بنهاية يونيو مع سداد الشرط الجزائي، بينما يتمثل الخيار الثاني في التوصل إلى اتفاق ودي مع المدرب خلال الأيام المقبلة لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل توافقي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لن يعلن عن هوية المدير الفني الجديد قبل إغلاق ملف يس توروب بشكل نهائي والانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة برحيله.