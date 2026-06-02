فرج عامر: الشحات لم يتفق مع الأهلي.. وجلسة حاسمة خلال 3 أيام لتحديد مصيره

قال فرج عامر إن هناك تأكيدات بعدم توصل حسين الشحات إلى اتفاق مع النادي الأهلي بشأن تجديد عقده حتى الآن، مشيرًا إلى أن جلسة جديدة ستجمع اللاعب مع سيد عبد الحفيظ خلال الأيام الثلاثة المقبلة لحسم الملف بشكل نهائي.

حسين الشحات

وأضاف فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشحات غادر النادي بعد جمع متعلقاته الشخصية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة، مؤكدًا أن اللاعب طلب الحصول على 40 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من جانب سيد عبد الحفيظ، لتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبله مع الأهلي.

وكان قد عقد حسين الشحات جلسة مع سيد عبد الحفيظ في مقر الأهلي لتجديد عقده حيث قرر النادي رفع المقابل المادي ل 25 مليون جنيه و 8 ملايين مرتبطة بالبطولات.

ولكم حسين الشحات رفض تجديد عقده وتمسك بمطالبه المالية

وقررا عبد الحفيظ وحسين الشحات على عقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل

وقام حسين الشحات بعد انتهاء الجلسة بجمع متعلقاته من غرفة الملابس وغادر النادي

كما حرص الشحات على إلتقاط صورة مع جميع عمال الغرفة قبل مغادرة النادي