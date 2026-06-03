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حقيقة حل الزمالك أزمة القيد التأديبي حال التسوية مع صلاح مصدق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة حل الزمالك أزمة القيد التأديبي حال التسوية مع صلاح مصدق

صلاح مصدق
صلاح مصدق
عبدالله هشام

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن حقيقة حل أزمة القيد للزمالك في أزمة صلاح مصدق حال الوصل لاتفاق وتسوية مع اللاعب.

وقال عامر العمايرة عبر حسابه الرسمي بفيس بوك : إذا تم توقيع اتفاقية تسوية بين نادى الزمالك واللاعب المغربي صلاح مصدق هل ذلك يسقط العقوبة الرياضية التأديبية بحرمان الزمالك من القيد فترتين كاملتين و متتاليين.
الإجابة لا.

وأضاف : مرفق قرار محكمة التحكيم الرياضية كاس بتثبيت العقوبة الرياضية على الزمالك واللاعب حسام أشرف رغم توقيع اتفاقية تسوية مع أكاديمية نكوفو الرياضية الكاميرونية واعتماد التسوية من محكمة التحكيم الرياضية كاس ودمج بنودها المعنية في قرار التحكيم وجعلها تحل محل البنود 2 و 3 من قرار غرفة تسوية المنازعات بالفيفا.

وأختتم عامر العمايرة قائلا : الخلاصة تم رفض الاستئناف بخصوص إلغاء العقوبة الرياضية التأديبية

عامر العمايرة أزمة القيد للزمالك صلاح مصدق نادى الزمالك الزمالك

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