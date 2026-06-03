عمرو سلامة ساخرًا: تشجيع الزمالك يحتاج خبرة في القانون والاقتصاد والطب

علّق المخرج عمرو سلامة على أوضاع نادي الزمالك، ساخرًا من كثرة الأزمات والملفات التي تحيط بالنادي، مؤكدًا أن تشجيعه لم يعد يقتصر على متابعة كرة القدم فقط.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على فيسبوك: "علشان تشجع الزمالك محتاج تكون فاهم في أكثر من الكورة، لازم تفهم في القوانين الدولية، والنزاعات الإقتصادية، واللوائح الكروية، والطب البشري، علشان تكون محلل ومحامي ومحاسب ومستشار علشان تفهم النادي رايح على فين، وطبيب قلب وباطنة وضغط دم وعلم نفس علشان تاخد بالك على نفسك".

وأحيا نادي الزمالك ذكرى الفوز على غريمه الأهلي بسداسية نظيفة، بدوري القاهرة عام 1942، في مثل هذا اليوم الثاني من يونيو.

الزمالك

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء، صورة وعلقت “حدث في مثل هذا اليوم.. واحدة من ليالي محفورة في تاريخ الزمالك”.

سجل أهداف نادي فاروق (الزمالك حاليا): عبدالرحمن فوزي هدفين، وعبدالكارم صقر هدفين، وهدف لكل من حلمي زامورا وعمر شندي.