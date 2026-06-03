منتخب السنغال بطلًا لأمم إفريقيا تحت 17 عامًا بعد الفوز على تنزانيا بركلات الترجيح

نجح منتخب السنغال للناشئين في اعتلاء منصة التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، بعدما تفوق على منتخب تنزانيا في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

وانتهى الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل 1-1، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب السنغالي بنتيجة 4-2، ليحصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وكان منتخب السنغال قد بلغ النهائي بعد إقصاء منتخب المغرب في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، فيما تأهل منتخب تنزانيا إلى المباراة النهائية عقب فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وبهذا التتويج، واصل منتخب السنغال حضوره القوي على مستوى الفئات السنية، مؤكدًا مكانته بين أبرز المنتخبات الإفريقية في كرة القدم للناشئين.