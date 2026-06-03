خبير لوائح: عقوبات الزمالك لا تؤثر على استخراج رخصة البطولات

أكد خبير اللوائح الرياضية طلال عبد اللطيف أن العقوبات التأديبية المفروضة على نادي الزمالك لا تؤثر على استخراج رخصة المشاركة في البطولات، موضحًا أن هذه العقوبات ترتبط بتكرار مخالفات تتعلق بمستحقات اللاعبين، ولا تمت بصلة مباشرة بملف الرخصة الإداري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق جاءت نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية، ما دفعه إلى فسخ العقد من طرف واحد، وهو ما يُعد مخالفة متكررة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتابع أن المحكمة الرياضية الدولية هي الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في هذه النزاعات، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك يحق له الاستئناف خلال 21 يومًا من صدور القرار.

وأشار إلى أن العقوبات التأديبية لا تمنع الأندية من الحصول على رخصة المشاركة في البطولات، بشرط تسوية الأوضاع المالية مع اللاعبين، لافتًا إلى أن الجهات القضائية الرياضية غالبًا ما تميل لصالح اللاعب باعتباره الطرف الأضعف، إلا أن التوصل إلى تسوية أو تنازل اللاعب قد يؤدي إلى إنهاء النزاع وإسقاط العقوبة.