غلق كلي بمطالع محور المهندس شريف إسماعيل اتجاه ميدان لبنان

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط 6 أكتوبر) بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين وحتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ستقوم الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال رفع كمر خرساني ضمن مشروع محطة مونوريل وادي النيل، وذلك اعلي مطالع محور المهندس شريف إسماعيل المؤدية إلى محور 26 يوليو اتجاه (ميدان لبنان - الشيخ زايد).

وتشير محافظة الجيزة أن الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي لمدة (5 ساعات) على مرحلتين على النحو التالي:

المرحلة الأولى: غلق مطلع محور المهندس شريف إسماعيل المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وذلك اليوم السبت الموافق 18 / 4 / 2026 على أن يكون العمل من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

المرحلة الثانية: غلق مطلع محور المهندس شريف إسماعيل المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه مدينة الشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 19 / 4 / 2026، على أن يكون العمل من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة لتيسير حركة السير، على النحو التالي:



المسار البديل الأول: حركة المركبات بمحور المهندس شريف إسماعيل القادمة من الطريق الدائري (القوس الغربي) وترغب في استكمال السير إلى مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان تقوم باستكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل اتجاه مطلع محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ثم الصعود مرة أخرى إلى مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.



المسار البديل الثاني: حركة المركبات بمحور المهندس شريف إسماعيل القادمة من الطريق الدائري (القوس الغربي)، وترغب في استكمال السير إلى مطلع محور 26 يوليو اتجاه مدينة الشيخ زايد تقوم بالصعود إلى مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، ثم استكمال السير بمحور 26 يوليو حتى مطلع محور أحمد عرابي الجديد، ثم النزول المؤدي مرة أخرى إلى محور 26 يوليو اتجاه مدينة الشيخ زايد عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات رجال المرور لتفادي التكدسات وضمان انتظام الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.