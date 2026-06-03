طبيعة إجرامية.. البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كلٍ من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدًا أنه انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف مبنى الركاب بمطار دولة الكويت بعدد من الطائرات المسيرة ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص، وكذلك استهداف الأعيان المدنية في مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، يعكس الطبيعة الإجرامية للنظام الإيراني، ويمثل تصعيدًا خطيرًا ونهجًا عدوانيًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

هجوم إيراني جديد على الكويت

وشدد "اليماحي" على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمهما لكافة الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما الوطني وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة وجاهزية قواتهما المسلحة في التصدي لهذه الاعتداءات الإجرامية.

وطالب رئيس البرلمان، العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومنع تكرارها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

https://youtu.be/LN6Ef3pUABY