محاور جديدة تنضم لشبكة الطرق بالجيزة لتعزيز السيولة المرورية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية بمركزي منشاة القناطر وأوسيم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق ترعة فهمي بمركز منشأة القناطر، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنارة وتركيب بلاط الإنترلوك لأرصفة المشاه، وذلك بطول ٢.٥ كم وعرض ٢٠ مترا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق.

وتابع أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق البراجيل – كومبرة بمركز أوسيم في اطار خطة تحسين ورفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية بالمركز.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الرصف والتطوير وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة لجميع المشروعات الجارية، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

في سياق متصل، تم الانتهاء من أعمال تمهيد وتسوية طريق الحاجر – وردان باستخدام ناتج الكشط، وذلك لتيسير حركة المواطنين لحين الانتهاء من أعمال المرافق الجارية بالطريق، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وتقليل المعاناة اليومية للمواطنين.

تم تنفيذ الأعمال بإشراف مديرية الطرق بالمحافظة برئاسة المهندسة نجوى السعيد، مدير المديرية.