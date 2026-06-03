رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية: الحد من انتقال المرضى بين المحافظات لتلقي العلاج

أكد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل شهدت توسعًا كبيرًا في الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال إنشاء خمسة مجمعات طبية متطورة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر، مع قرب افتتاح المجمع السادس بمحافظة أسوان.

وأوضح شعبان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه المجمعات قدمت منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2019 أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، بما يضمن توفير مختلف التخصصات والخدمات المتقدمة داخل كل محافظة، ويحد من انتقال المرضى إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الدولة استثمرت أكثر من 8 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز المجمعات وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية وتشغيل نظم التحول الرقمي، ما أسهم في إتاحة خدمات متقدمة تشمل القسطرة القلبية والمخية، وعلاج الأورام والحروق وجراحات الأوعية الدموية داخل محافظات التأمين الصحي الشامل.