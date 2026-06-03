مقتل وإصابة 47 شخصا في حادث تصادم بالهند

أعلنت الشرطة الهندية مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين إثر اصطدام حافلتين على أحد الطرق السريعة بالقرب من بلدة "باردولي" في مقاطعة "سورات" بولاية "جوجارات ".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء عن الشرطة قولها ان الحادث وقع عندما كانت إحدى الحافلتين متجهة من مقاطعة "سورات" إلى مدينة "دهولي"، بينما كانت الأخرى متجهة إلى "سورات"، مما أدى إلى اشتعال النيران في إحداهما.

وأضافت الشرطة أن قواتها وفرق الإطفاء هرعوا على الفور إلى موقع الحادث من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ.. مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.