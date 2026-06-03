محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات الرقابية على المخابز البلدية.. 22 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكبرة بكفر الزيات وبسيون

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت على المخابز البلدية المدعمة بمركزي كفر الزيات وبسيون، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية بمركز ومدينة كفر الزيات عن تحرير 6 محاضر متنوعة، تضمنت 4 محاضر نقص وزن بمخابز ببندر كفر الزيات وعزبة حسيبة تراوحت بين 9 و19 جرامًا، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى محضر لعدم وجود سجل بأحد المخابز.

كما تم المرور على ثلاثة مخابز أخرى ببندر كفر الزيات وعزبة حسيبة وتبين انتظام العمل بها وعدم وجود مخالفات.

حملات تموينية

في السياق ذاته، حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بعدد من المخابز المستهدفة ببندر كفر الزيات، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بالمركز إلى 14 محضرًا.

تحرك تنفيذي

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بمركز بسيون أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية، شملت 4 محاضر نقص وزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرًا لعدم النظافة، وآخر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ردع مخالفين

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر التي تم تحريرها خلال الحملات بكفر الزيات وبسيون 22 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على جميع المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات تمس جودة رغيف الخبز أو حقوق المواطنين.