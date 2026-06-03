قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يشيد بدعم البنك الياباني للتعاون الدولي لسندات "الساموراي"
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة
لبنان :6 شهداء في غارات إسرائيلية على منطقتي الحوش والمعمورة
3 موبقات للزمالك أدت لإيقاف القيد التأديبي في أزمة صلاح مصدق
اختراق حسابها.. منشور مثير للجدل بشأن حورية فرغلي والفنانة تكشف الحقيقة
الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحذر من مخططات إسرائيلية لتهويد الأقصى..وتؤكد دعم الوصاية الهاشمية
الولايات المتحدة : التلوّيح برسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وعشرات الاقتصادات بسبب واردات "العمل القسري"
قوة دفاع البحرين: تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية
لتحديث بيانات بطاقة التموين وخدمات المرور.. خطوات التسجيل في منصة مصر الرقمية
"تأثيرها على صحة الإنسان".. لماذا تتجه وزارة الزراعة لترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية؟
رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية: الحد من انتقال المرضى بين المحافظات لتلقي العلاج
بأكثر من 2.2 مليون راكب.. مطار القاهرة يحقق مؤشرات إيجابية في حركة المسافرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مراكز تجمُع بكل إدارة.. قرار عاجل لسد العجز في ملاحظي الدبلومات الفنية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديري مديريات التربية والتعليم  ، بالتنسيق مع كافة الإدارات التعليمية ،  بأن يتم تجهيز مراكز تجمع بكل إدارة لجميع العاملين بمدارس التعليم الفنى بالإدارة ولم يصدر لهم خطابات ندب لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026 وذلك للإستعانة بهم لسد العجز في أعداد الملاحظين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات بشرط ندبهم إلى إدارة غير إدارتهم الأصلية .

يأتي ذلك وفقا للإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية بالمدارس الثانوية الفنية بكافة نوعياتها ) صناعي - زراعي - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج - تكنولوجيا تطبيقية ) والتي ستبدأ اعتباراً من يوم السبت 6 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 18 يونيو .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى ، أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2026 ، استعدادات لانطلاقها السبت المقبل.

رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2026

رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2026 يمكن الآن الوصول إليه عبر منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الرابط التالي:

 https://moe-register.emis.gov.eg/login 

 

 امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجهات المسموح لها بدخول مقار لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ،  من غير الأعضاء المنتدبين بها بعد التحقق التام من شخصياتهم، على النحو الآتي:

* رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية).
* رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية).
* رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.
* مدير مديرية التربية والتعليم.
* وكيل مديرية التربية والتعليم
*مدير عام التعليم الفني بالمديرية.
*مدير عام الإدارة التعليمية.
* اللجان المكلفة بمتابعة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بخطاب معتمد من كلا من (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية - نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية - رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية) وذلك بعد التحقق التام من شخصياتهم.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية بالتعليم الفني بالوزارة والخاصة باعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026 (صناعي - زراعي - تجارى - فندقي) للدور الأول لعام ٢٠٢٦ ، وبناء علي اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والتي سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٦ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/١٨ للامتحانات التحريرية، مما يتطلب متابعة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للاطمننان على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة الأجواء الملائمة للطلاب لتأديتهم الامتحانات في يسر وهدوء، بجانب التأكد على الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام 2026  


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مراعاة أن تقوم جميع الفئات السابقة بتسجيل بياناتهم في سجل الأمن على بوابات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، وإخطار رئيس لجنة سير الامتحان لمرافقتهم من بوابة المدرسة إلى داخل اللجنة

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم التواجد الإعلامي داخل مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026، لمراعاة توفير الهدوء للطلاب أثناء المتابعات، على ألا يكون لدي أي من الفئات المذكورة عاليه أية موانع بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.

و وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بعدم السماح نهائيا بالتصوير داخل مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

وزير الخارجية الأمريكي

منافس مصر في المونديال.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف مفاجأة بشأن منتخب إيران

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

ترشيحاتنا

فيلم أسد

محمد رمضان يواصل حديثه عن مؤامرة ضد “أسد”

فلكلوريتا

الجمعة.. "فلكلوريتا" تحيي أمسية للتراث الشعبي المصري بقبة الغوري

فيلم 7dogs

إجمالى إيرادات الأفلام.. برشامة يتصدر و7dogs يلاحقه

بالصور

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم .. خطوات بسيطة تصنع الفارق

سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق
سر نجاح الأرز بالشعرية مثل المطاعم.. خطوات بسيطة تصنع الفرق

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ
أكلات صيفية خفيفة لا تحتاج الوقوف طويلاً في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند النوم أسفل المروحة طوال الليل؟

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟
ماذا يحدث للجسم عند الجلوس أمام المروحة طوال الليل؟

بعد خسارتها الكبيرة للوزن.. إنجي وجدان تُفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة كاجوال رفقة زوجها | شاهد

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد