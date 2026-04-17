محافظ الجيزة يتابع جهود تمهيد وتسوية الطرق بمنشأة القناطر والعياط| صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود تمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق الداخلية في اطار خطة المحافظة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وقامت مديرية الطرق بالمحافظة بتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية طريق الحاجر وردان بمركز منشأة القناطر وذلك لتسهيل حركة المواطنين لحين الانتهاء من أعمال المرافق الجارية بالطريق وإدراجه في مشروعات التطوير والرصف.

وفي مركز ومدينة العياط تواصلت أعمال تجريد وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية بعدد من القرى حيث تم الانتهاء من تمهيد الطرق بقرى برويش وكفر الضبعي وكفر الرفاعي والبليدة شرق، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى البنية التحتية.

بالإضافة إلى أعمال تجميل بمدخل قرية زاوية أبو سويلم ومنطقة التمثال بالمدينة على طريق مصر/أسيوط، إلى جانب طريق مصر/أسيوط بقرية منشأة فاضل، وطريق عبارة المتانيا .