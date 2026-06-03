الخارجية الكويتية: نؤكد رفضنا القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة

أكدت الخارجية الكويتية، رفضها القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مواصلة تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، مع اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط حيث أطلقت إيران صواريخ على الكويت والبحرين، في ‌حين لم تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة تقدما يذكر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 97.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 95.37 دولار، وفقاً ل رويترز .

وبلغ كلا المؤشرين أعلى مستوى لهما في أسبوع عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال الجيش الأمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، لكنها فشلت في إصابة ⁠أهدافها، مضيفا أن قواته شنت غارات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على محاولات الهجوم.

وقال إمريل جميل المحلل الكبير للنفط في مجموعة بورصات لندن "تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية بشأن انخفاض المخزونات العالمية إلى مستويات حرجة تضيف شرائح تصاعدية إلى علاوة المخاطرة في الأسعار القياسية".

وقالت رئيسة قسم صناعة وأسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبل حلول ذروة فترة الطلب الصيفي إذا استمر السحب منها بالوتيرة الحالية.





