بعد تهديدات إغلاق مضيق هرمز.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 6% عالميًا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ستة دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن ذكرت وكالة تسينم للأنباء أن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة وأن جبهة المقاومة المتحالفة مع إيران تدرس اتخاذ إجراءات لإغلاق مضيق هرمز بالكامل وفرض ‌قيود على ممرات مائية أخرى منها مضيق باب المندب.

جاء هذا التقرير بعد تبادل هجمات بين إيران والولايات المتحدة وإصدار إسرائيل أمرا لقواتها بمواصلة التوغل في أراض لبنانية خلال معركتها مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران، وفقاً ل “رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.02 دولار أو 6.6 بالمئة إلى 97.14 دولار للبرميل حلول الساعة 1402 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 6.68 دولار أو 7.7 بالمئة إلى 94.04 دولار للبرميل.

وخلال مايو، تراجع خام برنت ⁠نحو 19 بالمئة ونزل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 17 بالمئة.

وأدى تصاعد القتال، الذي جاء بعد استضافة واشنطن لمحادثات إسرائيلية لبنانية يوم الجمعة، إلى تراجع التوقعات بأن تعلن الولايات المتحدة وإيران قريبا عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي أُعلن في أوائل أبريل.

وستكون إسرائيل عنصرا أساسيا في أي اتفاق من هذا القبيل، وأكدت إيران مرارا على ضرورة إشراك حزب الله.

وذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة اقترحت خطة "تهدئة تدريجية".

وذكر توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة أن المخاوف تتزايد بشأن الألغام في مضيق هرمز، ممر الشحن ‌بالغ ⁠الأهمية لإمدادات النفط والغاز.

وأضاف: "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإنه لن يؤدي إلى تدفق الإمدادات.

وقال مراسل لأكسيوس يوم الجمعة الماضي إن إيران ألقت المزيد من الألغام في مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن تباطؤ وتيرة الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة يعود إلى انعدام الثقة ⁠وتضارب مواقف واشنطن واستمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان.

وطغت المخاوف بشأن الإمدادات على البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين والتي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية. وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن تخفض السعودية أسعار البيع الرسمية للنفط الخام إلى آسيا في يوليو، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وقال بنك جولدمان ساكس في وقت متأخر أمس الأحد إن ضعف الطلب على النفط ⁠في الصين وأوروبا يشكل تهديدا كبيرا لتوقعاته لسعر خام برنت للربع الرابع عند 90 دولارا للبرميل ولسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83 دولارا، رغم أن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط ربما تظل تدفع الأسعار إلى الارتفاع.