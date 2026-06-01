الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن هدنة واشنطن وطهران

أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين؛ بعدما أصدرت إسرائيل أوامر لقواتها بالتوغل بشكل أعمق داخل لبنان، ما جدد المخاوف من أن تؤدي المواجهات مع حزب الله المدعومة من إيران إلى تهديد الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 2.45% لتصل إلى 93.35 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8% إلى 89.78 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

وجاء هذا التصعيد العسكري، الذي أعقب المحادثات الإسرائيلية اللبنانية التي استضافتها واشنطن بوساطة أمريكية يوم الجمعة، ليقلص الآمال بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى تمديد لاتفاق وقف إطلاق النار بينهما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الأحد: “بالتنسيق مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدرت تعليماتي إلى الجيش الإسرائيلي بتوسيع المناورة في لبنان”.

وجاء هذا الأمر رغم سريان وقف لإطلاق النار أُعلن في أبريل.

من جانبها، قالت مؤسسة جولدمان ساكس إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خلال الربع الرابع من عام 2026، والبالغة 90 دولارًا و83 دولارًا للبرميل على التوالي، لا تزال “ذات اتجاهين”.

وحذرت المؤسسة من أن استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، في حين أن ضعف الطلب قد يخلق مخاطر هبوطية كبيرة على الأسعار.

وقدرت جولدمان ساكس أن بيانات مبيعات التجزئة للنفط الضعيفة خلال أبريل في الصين وأوروبا الغربية تشير مجتمعة إلى مخاطر هبوطية تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا مقارنة بتوقعاتها الحالية المتحفظة للطلب.

