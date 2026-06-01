قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأفريقي المشترك
الغندور: منذ تطبيق تقنية الفار.. الزمالك والأهلي تقاسما البطولات
الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط وترقب قرار ترامب بشأن إيران
الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بالمدارس
3 شروط تحكم مستقبل محمد صلاح.. لماذا لا يكفي المال لإقناع نجم مصر بالانتقال إلى الدوري السعودي؟
الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الإثنين 1 يونيو
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 7 قرى جنوبي لبنان
تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
الغندور يوجه رسالة ساخرة لمنتقدي الكونفدرالية: الباب اتقفل
فحوصات وأشعة وتحاليل.. تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت
نتنياهو ووزير دفاعه يقرران العدوان على الضاحية الجنوبية ببيروت
الرئيس عون: ماضون في بناء الدولة وإنهاء معاناة اللبنانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مخزن سري بطنطا بداخله 2.5 طن مستلزمات دهانات وأحبار منتهية الصلاحية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملات مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن سري بمركز طنطا يحتوي على كميات كبيرة من مستلزمات الدهانات والأحبار منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط سلع غذائية ومنظفات مجهولة المصدر بعدد من مراكز المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي تلاعب بالأسواق.

ردع مخالفين 

وكانت معلومات قد وردت إلى المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية بشأن قيام أحد المخازن بمركز طنطا بتجميع مستلزمات طباعة ودهانات منتهية الصلاحية تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق، وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية مكبرة قادت إلى ضبط المخزن.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأسفرت الحملة عن ضبط 400 كجم مانع عفن للدهانات، و1350 كجم “جليتر دهانات”، بالإضافة إلى 840 عبوة أحبار ومرطبات حبر متنوعة، جميعها منتهية الصلاحية، بإجمالي مضبوطات تقترب من 2.5 طن،كما تمكنت حملات التموين ببسيون وزفتى وكفر الزيات من ضبط طن مخللات مجهولة المصدر، ونصف طن منظفات بدون بيانات، و2 طن ملح طعام داخل مصنع رنجة غير مرخص، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

التحفظ على المضبوطات 

وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية ردع مخالفين رقابية غرامات فورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

ترشيحاتنا

مارلين مونرو

في ذكراها.. قصة رحيل مارلين مونرو الغامض وإصابتها بالاكتئاب وزواجها ثلاث مرات

رضا البحراوي

رضا البحراوي: الفنان الناجح يمشي في طريقه ولا يلتفت للانتقادات

الفنان حمزة دياب

حمزة دياب: فيلم إذما تجربة مختلفة ومهمة في مشواري الفني

بالصور

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد