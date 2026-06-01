ضبط مخزن سري بطنطا بداخله 2.5 طن مستلزمات دهانات وأحبار منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملات مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن سري بمركز طنطا يحتوي على كميات كبيرة من مستلزمات الدهانات والأحبار منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط سلع غذائية ومنظفات مجهولة المصدر بعدد من مراكز المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي تلاعب بالأسواق.

ردع مخالفين

وكانت معلومات قد وردت إلى المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية بشأن قيام أحد المخازن بمركز طنطا بتجميع مستلزمات طباعة ودهانات منتهية الصلاحية تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق، وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية مكبرة قادت إلى ضبط المخزن.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملة عن ضبط 400 كجم مانع عفن للدهانات، و1350 كجم “جليتر دهانات”، بالإضافة إلى 840 عبوة أحبار ومرطبات حبر متنوعة، جميعها منتهية الصلاحية، بإجمالي مضبوطات تقترب من 2.5 طن،كما تمكنت حملات التموين ببسيون وزفتى وكفر الزيات من ضبط طن مخللات مجهولة المصدر، ونصف طن منظفات بدون بيانات، و2 طن ملح طعام داخل مصنع رنجة غير مرخص، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.