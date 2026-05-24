قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح
الداخلية السعودية: عقوبات رادعة لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج
مصادر إيرانية تحذر من احتمالية فشل التفاهم في الوقت الراهن
أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية
غياب نجم المنتخب في ودية روسيا لهذا السبب
وثيقة تأمين لصالح الزوجة.. شروط توثيق عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية
تراجع قوي في أسعار 8 سلع اليوم.. الشاي والمكرونة يسجلان أكبر انخفاض بالأسواق
سعر الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 482.5 درهم
رئيس الوزراء: مصر حريصة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتدعم الحكومة الشرعية
خبيرة بيطرية تكشف الأسباب الخفية وراء انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.. وهذا هو الحل
تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة طنطا يكرم الدكتور حسني دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهد اجتماع مجلس جامعة طنطا الدوري، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، تكريم المجلس للدكتور حسني دوير، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بالجامعة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمركز، وتقديراً لجهوده الدؤوبة وعطائه المتميز طوال فترة توليه مديراً للمركز.

توجيهات جامعة طنطا 

ووجه الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، باسمه وباسم كافة أعضاء المجلس، خالص الشكر والتقدير للدكتور حسني دوير على تفانيه في العمل، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت طفرة إنشائية وهندسية غير مسبوقة، تركت بصمة معمارية مميزة وتاريخية في كافة منشآت الجامعة، سواء التعليمية أو الطبية المستشفيات الجامعية، وهي المنشآت التي تلقت إشادات واسعة وثناءً كبيراً من المواطنين ومتلقي الخدمات.

تكريم لجهوده

كما حرص رئيس الجامعة خلال كلمته على الإشادة بالدور الكبير الذي قام به رؤساء الجامعة السابقين، مؤكداً أنهم قادوا جزءاً كبيراً وأساسياً في دعم وتطوير البنية الأساسية للجامعة ووضع ركائز هذه الطفرة الانشائية.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن الدكتور حسني دوير يمتلك بصمة واضحة وملموسة في كل عمل هندسي وإنشائي شهدته الجامعة، واستطاع بفضل خبرته تحقيق نجاحات وإنجازات كبيرة ستظل شاهدة على حقبة متميزة من العمل المخلص.

دعم أعضاء هيئة التدريس 

من جانبهم، حرص عمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة على توجيه كلمات الشكر والثناء للدكتور حسني دوير، مثمنين تعاونه الدائم مع مختلف القطاعات والكليات، ودوره الفني المحوري في خروج المشروعات الجامعية بأعلى معايير الجودة الكفاءة.

وفي ختام التكريم، أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور حسني دوير تقديرا لعطائه، متمنياً له دوام التوفيق والتقدم في مسيرته العلمية والمهنية القادمة.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا كلية الهندسة رفع كفاءة الخدمات مركز التطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد منفذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة وسوق اليوم الواحد بمدينة سمنود

جامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا يكرم الدكتور حسني دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية

أعمال النظافة

في استجابة سريعة.. "حي ثان" يزيل أسباب شكوى المواطنين ويوجه نداءً هامًا لهم

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب: أتوقع ضربة عسكرية أمريكية لإيران

المزيد