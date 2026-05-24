مجلس جامعة طنطا يكرم الدكتور حسني دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية

شهد اجتماع مجلس جامعة طنطا الدوري، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، تكريم المجلس للدكتور حسني دوير، مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية بالجامعة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمركز، وتقديراً لجهوده الدؤوبة وعطائه المتميز طوال فترة توليه مديراً للمركز.

توجيهات جامعة طنطا

ووجه الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، باسمه وباسم كافة أعضاء المجلس، خالص الشكر والتقدير للدكتور حسني دوير على تفانيه في العمل، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت طفرة إنشائية وهندسية غير مسبوقة، تركت بصمة معمارية مميزة وتاريخية في كافة منشآت الجامعة، سواء التعليمية أو الطبية المستشفيات الجامعية، وهي المنشآت التي تلقت إشادات واسعة وثناءً كبيراً من المواطنين ومتلقي الخدمات.

تكريم لجهوده

كما حرص رئيس الجامعة خلال كلمته على الإشادة بالدور الكبير الذي قام به رؤساء الجامعة السابقين، مؤكداً أنهم قادوا جزءاً كبيراً وأساسياً في دعم وتطوير البنية الأساسية للجامعة ووضع ركائز هذه الطفرة الانشائية.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن الدكتور حسني دوير يمتلك بصمة واضحة وملموسة في كل عمل هندسي وإنشائي شهدته الجامعة، واستطاع بفضل خبرته تحقيق نجاحات وإنجازات كبيرة ستظل شاهدة على حقبة متميزة من العمل المخلص.

دعم أعضاء هيئة التدريس

من جانبهم، حرص عمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة على توجيه كلمات الشكر والثناء للدكتور حسني دوير، مثمنين تعاونه الدائم مع مختلف القطاعات والكليات، ودوره الفني المحوري في خروج المشروعات الجامعية بأعلى معايير الجودة الكفاءة.

وفي ختام التكريم، أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور حسني دوير تقديرا لعطائه، متمنياً له دوام التوفيق والتقدم في مسيرته العلمية والمهنية القادمة.