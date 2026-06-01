ترامب: لا يهمني انتهاء المفاوضات مع إيران ولست قلقا بشأن أسعار النفط إذا أُغلق هرمز

أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، قال :"‘إنني لا يهمني انتهاء المفاوضات مع إيران، وغير قلق بشأن أسعار النفط إذا أغلقت إيران مضيق هرمز".

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة CNBC، أن طهران "تخسر ثروة طائلة"، في إشارة إلى التداعيات الاقتصادية التي تواجهها إيران في ظل الأوضاع الراهنة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي؛ في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تعليق المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط استمرار التوترات والتباين في المواقف بين الجانبين.