هشام إبراهيم: الدولة تتبع استراتيجية شاملة لتعظيم مواردها عبر المشروعات الكبرى

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار، أن الدولة تتبع استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من مواردها، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في الموانئ والطرق ومنطقة قناة السويس الاقتصادية، بهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، أن تطوير الموانئ لا يقتصر على دعم التجارة المحلية، بل يستهدف تحويل قناة السويس إلى محور لوجستي وصناعي متكامل يخدم حركة التجارة العالمية.

تنفيذ مشروعات كبرى

وتابع أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورًا في جاهزية الدولة داخليًا، ما ساعد الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى في عدد من الدول العربية والأفريقية.