هشام إبراهيم: الدول النامية الأكثر تضررا من التحديات الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة من الاضطراب الشديد نتيجة تراكم أزمات متتالية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات، بسبب محدودية قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، مما يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار المالي لديها.

وتابع أن هذه التطورات جعلت من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي، مع تزايد التقلبات في أسواق الطاقة والمعادن والبورصات، ما انعكس في ارتفاع المخاطر وتراجع الاستثمارات وارتفاع التضخم والبطالة.