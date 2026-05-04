النقل: خط الرورو يعزز الربط بين أوروبا والخليج عبر مصر ومسار إستراتيجي للتجارة الدولية

أكدت وزارة النقل أن خط “الرورو” يمثل ممرًا إستراتيجيًا يربط بين أوروبا ودول الخليج عبر شمال إفريقيا، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويوفر مسارًا سريعًا ومرنًا لنقل البضائع، خاصة السلع الحساسة للوقت.

وأوضحت الوزارة أن تشغيل الخط بدأ أواخر 2024، ومنذ ذلك الحين شهد اهتمامًا متزايدًا من جانب المصدرين وشركات الخدمات اللوجستية، في ظل ما يوفره من كفاءة في تقليل زمن الشحن وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، ما يجعله أحد الحلول الحديثة لدعم التجارة العابرة للقارات.

وأضافت أنه في 30 مارس، تم إطلاق خدمة عبور جديدة للبضائع القادمة من أوروبا عبر خط “الرورو”، بما يعزز من مكانة مصر كمحور لوجستي إقليمي، ويدعم جهود الدولة في تطوير الممرات التجارية وربطها بالأسواق الخليجية، بما يشمل الإمارات والكويت وسلطنة عُمان والعراق وقطر.

إشادة من الشركات العاملة في قطاع النقل البحري

وأشارت الوزارة إلى أن الخط يحظى بإشادة من الشركات العاملة في قطاع النقل البحري، حيث وصفته إحدى الشركات المشغلة بأنه “المعيار التجاري الجديد”، في ظل اعتماد عدد من الأسواق الأوروبية عليه للوصول إلى أسواق الخليج، مستفيدة من سرعته ومرونته في مواجهة التحديات اللوجستية المحتملة.

يأتي التوسع في تشغيل خط “الرورو” ضمن استراتيجية وزارة النقل لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي، عبر تطوير الموانئ ورفع كفاءة شبكات النقل وربطها بالممرات الدولية، بما يسهم في زيادة حركة الصادرات والواردات ودعم الاقتصاد الوطني.