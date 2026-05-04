صراع عنيف على مقاعد البقاء في الدوري الألماني

نجحت أندية ماينز وبوروسيا مونشنجلادباخ وهامبورج ويونيون برلين في حجز اماكن البقاء رسمياً في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بينما تشتعل المنافسة بين خمسة أندية أخرى للهروب من شبح الهبوط في الجولتين الأخيرتين من المسابقة.

وعزز تعادل فولفسبورج مع فرايبورج بهدف لمثله، وخسارة سانت باولي أمام ماينز 1 /2 أمس الأحد، من موقف كولن وفيردر بريمن، حيث يبتعدان بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط المباشر والملحق.

ويحتاج كولن وبريمن لنقطة واحدة فقط لضمان البقاء رسمياً، خاصة مع تفوق كولن بفارق أهداف كبير يصعب تعويضه.

وفي المقابل، يتمسك ديتر هيكينج، المدرب المخضرم لفولفسبورج بطل البوندسليجا لعام 2009، بالأمل في البقاء، حيث صرح قائلاً "يمكنك أن ترى أننا نريد لعب كرة القدم ولسنا فريقاً تقليدياً يصارع الهبوط، نحن نتطور باستمرار، وليس من قبيل الصدفة أننا مستقرون حالياً ولم نهزم في ثلاث مباريات متتالية".

ويستعد فولفسبورج لمواجهة بايرن ميونخ البطل، في الجولة المقبلة، قبل الصدام المرتقب مع سانت باولي في الجولة الأخيرة يوم 16 مايوالجاري.

وعلى الجانب الآخر، يواجه سانت باولي وضعاً صعباً حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر 8 مباريات، وينتظره لقاء شاق أمام لايبزج الطامح لحسم مقعد في دوري أبطال أوروبا. أما هايدنهايم، صاحب المركز الأخير، فيحتاج لمعجزة كونه يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن سانت باولي، وسيكون عليه مواجهة كولن ثم ماينز في محاولة لتكرار إنجاز بقائه في الموسم الماضي عبر الملحق.

