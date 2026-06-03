الطيران المدني يعلن استئناف رحلات الخطوط الكويتية عبر مبنى الركاب تي 4

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الطيران المدني الكويتي، أعلن استئناف رحلات الخطوط الكويتية فقط من مطار الكويت عبر مبنى الركاب تي 4.

قالت وزارة الخارجية الكويتية إنها تدين الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بصواريخ باليستية ومسيرات، التي استهدفت منشآت مدنية فجرا.

وأضافت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين.

الخارجية الكويتية

وتابعت الخارجية الكويتية: الهجوم الإيراني فجر اليوم أدى إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية.

وأردفت الخارجية الكويتية: تكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل نهجا عدوانيا وهو أمر لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه.

وزارة الخارجية القطرية

فيما قالت وزارة الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين بما في ذلك استهداف مطار الكويت.

وأضافت الخارجية القطرية: الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت انتهاك لسيادة البلدين وخرق لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت الخارجية القطرية: ترفض قطر استهداف المنشآت المدنية وتشدد على تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد.

الخارجية الإماراتية

فيما قالت الخارجية الإماراتية: الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين.

وأضافت الخارجية الإماراتية: الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت، فالاعتداءات الإيرانية انتهاك لسيادة الكويت وخرق للقانون الدولي و تهديد لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية.



