قفزة جديدة ..النفط يرتفع بأكثر من 1% بعد إطلاق صواريخ إيرانية تجاه الكويت والبحرين

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مواصلة تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة، مع اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط حيث أطلقت إيران صواريخ على الكويت والبحرين، في ‌حين لم تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة تقدما يذكر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.56 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 97.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 95.37 دولار، وفقاً ل رويترز .

وبلغ كلا المؤشرين أعلى مستوى لهما في أسبوع عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال الجيش الأمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، لكنها فشلت في إصابة ⁠أهدافها، مضيفا أن قواته شنت غارات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على محاولات الهجوم.

وقال إمريل جميل المحلل الكبير للنفط في مجموعة بورصات لندن "تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وتحذيرات وكالة الطاقة الدولية بشأن انخفاض المخزونات العالمية إلى مستويات حرجة تضيف شرائح تصاعدية إلى علاوة المخاطرة في الأسعار القياسية".

وقالت رئيسة قسم صناعة وأسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبل حلول ذروة فترة الطلب الصيفي إذا استمر السحب منها بالوتيرة الحالية.



ويترقب المتعاملون التطورات الدبلوماسية بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الثلاثاء أن طهران ‌تراجع ⁠اتفاقا مقترحا لوقف الصراع.

وأفادت وسائل الإعلام أمس بأن طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ عدة أيام، على الرغم من أن ترامب قال إن المفاوضات مستمرة.

وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في بنك (إيه.إن.زد)، إن أي جهود لمعاودة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات، مع وضع إيران ألغاما في أجزاء كبيرة من هذا الممر المائي الحيوي.



وأضاف ⁠هاينز "كان هناك ارتفاع طفيف في عدد السفن التي حاولت العبور، لكن إجمالي العدد لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع".

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، ⁠وصل الصراع إلى طريق مسدود، في ظل وقف إطلاق نار هش.

وعلى صعيد العرض، ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ⁠انخفضت للأسبوع السابع على التوالي الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزونات النفط الخام تراجعت 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.