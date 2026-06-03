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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت وقطر والإمارات تدين هجمات إيران على منشآت مدنية

هجمات إيرانية
هجمات إيرانية
محمد على

قالت وزارة الخارجية الكويتية إنها تدين الاعتداءات الإيرانية المتواصلة بصواريخ باليستية ومسيرات، التي استهدفت منشآت مدنية فجرا.

وأضافت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين.

الخارجية الكويتية

وتابعت الخارجية الكويتية: الهجوم الإيراني فجر اليوم أدى إلى وقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية.

وأردفت الخارجية الكويتية: تكرار الاعتداءات الإيرانية يمثل نهجا عدوانيا وهو أمر لن تقبل به الكويت أو تتهاون إزاءه.

وزارة الخارجية القطرية

فيما قالت وزارة الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية على أعيان مدنية في الكويت والبحرين بما في ذلك استهداف مطار الكويت.

وأضافت الخارجية القطرية: الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت انتهاك لسيادة البلدين وخرق لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت الخارجية القطرية: ترفض قطر استهداف المنشآت المدنية وتشدد على تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد.

الخارجية الإماراتية

فيما قالت  الخارجية الإماراتية: الإمارات تدين بشدة الاعتداءات  الإيرانية التي استهدفت البحرين.

وشددت الخارجية الإماراتية: الإمارات تدين بشدة الاعتداءات  الإيرانية التي استهدفت الكويت، فالاعتداءات  الإيرانية انتهاك لسيادة الكويت وخرق للقانون الدولي و تهديد لأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها الحيوية.

تناقض ترامب 

وقصفت أمريكا إيران خلال الساعات الماضية إلا أنه وقبل أيام، قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب الاثنين الماضي ​إن ​إيران ترغب حقا ⁠في ​إبرام اتفاق ​مع الولايات المتحدة، وإنه سيكون ​اتفاقا ​جيدا لواشنطن وحلفائها.

وكتب ‌ترامب ⁠على موقع تروث سوشال "إيران ترغب ​حقا ​في ⁠إبرام اتفاق، ​وسيكون اتفاقا ​جيدا ⁠للولايات المتحدة الأمريكية ⁠ولمن ​يقفون ​معنا".

وسبق وقالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم: ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران وانه كان قلقا بشأن أجزاء من الاتفاق تتضمن الإفراج عن أموال لصالح إيران.

وشعر ترامب بالإحباط من طول المدة التي استغرقتها إيران للرد على مقترحات واشنطن.

وذكروا أن  تعديلات ترامب تهدف لدفع إيران لقبول إطار الاتفاق الذي أحيل للمرشد الإيراني.

كما أن التعديلات تمت بمشاركة وسطاء بينهم باكستان والإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز.

أما القضايا الخلافية الرئيسية بما فيها البرنامج النووي الإيراني ستؤجل إلى جولات تفاوض لاحقة.

الكويت وقطر والإمارات وزارة الخارجية الكويتية الإمارات مطار الكويت

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