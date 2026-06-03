لبنان :6 شهداء في غارات إسرائيلية على منطقتي الحوش والمعمورة

استشهد 6 أشخاص ، اليوم الإربعاء، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في قضاء صور جنوب لبنان، حيث أدت غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على طريق الميادين في منطقة الحوش إلى سقوط 4 شهداء ، فيما أسفرت غارة أخرى على طريق المعمورة – الحوش عن استشهاد شخصين.

كما أغارت مسيّرة إسرائيلية على منطقة صديقين، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، في وقت شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة البازورية.

وفي قضاء مرجعيون، أفادت الأنباء بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ نحو ثلاث عمليات تفجير متتالية وعنيفة في منطقة عريض مرجعيون، بعد ليلة شهدت سلسلة تفجيرات متكررة في دبين وعريض دبين. وتسببت الانفجارات بأضرار مادية في عدد من الممتلكات، فيما تحطم زجاج نوافذ وواجهات منازل ومحال تجارية في بلدة جديدة مرجعيون نتيجة شدة العصف.