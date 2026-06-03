الإمارات تثمن الموقف الدولي إزاء الاعتداءات الإيرانية على محطة براكة النووية وتصفه بـ"الطبيعي"

ثمن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية حمد الكعبي، اليوم (الأربعاء)، الموقف الدولي ضد الاعتداءات الإيرانية التي طالت محطة "براكة" للطاقة النووية، واصفا إياه بـ"الطبيعي" نظرا لطبيعتها السلمية في خدمة المجتمع.

وقال الكعبي، في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم (الأربعاء)، :"إن استهداف محطة براكة النووية السلمية يعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والاتفاقية الدولية التي تحرم هذه الضربات، لما لها من تداعيات خطيرة على البيئة والمجتمع قد تتعدى حدود الدول والأقاليم".

وأشار إلى التجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي متكامل للطاقة النووية يقوم على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والتعاون الدولي من أجل التصدي لأي حوادث نووية أو مخاطر على المجتمع والبيئة، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون الدولي لتعزيز السلامة والأمن النوويين ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويأتي هذا التصريح عقب المناقشات التي أجراها الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء ، لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي ، حيث أكد الشيخ عبد الله بن زايد حرص الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان مجلس الأمن ، قد أدان الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيرة مولد كهرباء خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بالإمارات، معتبرين أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي و تهديدا خطيرا للمدنيين والبنية التحتية والبيئة.