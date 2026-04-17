تحصين أكثر من 176 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الضأن بالجيزة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن تحصين أكثر من 176 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الضأن وذلك خلال ثلاثة أسابيع من انطلاق الحملة يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 بجميع مراكز وقرى المحافظة في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتنمية وحماية الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية مشيرًا إلى أهمية توفير التحصينات اللازمة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وخلق بيئة صحية آمنة للمواطنين .

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكاتف جهود الوحدات القروية ومديرية الطب البيطري لاستكمال أعمال الحملة وتحقيق المستهدف منها، مع تقديم كافة أوجه الدعم لضمان نجاحها وتعظيم الاستفادة منها على أرض الواقع.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الأعداد التي حققتها الحملة من التحصينات خلال الفترة الجارية تُعد غير مسبوقة وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة

لافتا أنه وفقًا لحملات التقصي الوبائي بالمزارع والأسواق والتقارير الميدانية، تم رصد استقرار في الوضع الوبائي، دون تسجيل أي حالات إصابة جديدة أو بلاغات .

وتناشد محافظة الجيزة جموع المربين سرعة التوجه لتحصين الحيوانات المملوكة لهم للحفاظ عليها من الإصابة بالأمراض، ودعم جهود الدولة في حماية الثروة الحيوانية.