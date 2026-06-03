الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع

تعتبر الطماطم من أهم المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من المستهلكين، نظرًا لدخولها في إعداد العديد من الوجبات اليومية، فجميع الوجبات اليومية يدخل في تكوينها الطماطم.

وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الطماطم ارتفاعات كبيرة لكن خلال الأيام الأخيرة وتحديدا بعد عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار الطماطم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، الأمر الذي أثار اهتمام المواطنين والتجار.

الطماطم

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أنه هناك انخفاض في أسعار الخضروات الإستراتيجية مثل الطماطم والبطاطس والبصل.

الطماطم

وقال حاتم النجيب في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: "هناك مؤشرات لانخفاض أسعار الطماطم في الأسواق ودخلنا موسم الصيف وهناك زيادة في المعروض".



وتابع حاتم النجيب: "هناك أصناف بها انخفاضات في الأسعار“، مضيفا: ”كل المنتجات الزراعية متوفرة ونحن مقبلين على موسم صيفي وسوف يكون هناك زيادة في المعروض".

الطماطم

وأكمل حاتم النجيب: "لدينا ثبات في أسعار البصل والبطاطس"، مضيفا: "الفجوة بين انتهاء موسم وبداية موسم أدت إلى تأثر أسعار الخضروات والفاكهة".

ولفت حاتم النجيب: "هناك انخفاضات في أسعار الطماطم ووصل سعر الكيلو من 20 لـ 25 جنيه"، مضيفا: "سعر الليمون يتراجع في الوقت الحالي وفي الطبيعي يكون هناك زيادة في أسعار الليمون في هذه الفترة من كل عام ".



الطماطم

وأكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تشعر المواطنين، وأن الفترة الأخيرة هناك مشكلات كثيرة تواجه الكثير من المواطنين، وأن الدولة تعمل على حل المشكلات، وأن من أهم السلع التي تشغل بال المواطنين أسعار الطماطم، التي تدخل في الكثير من الوجبات والتي يطلق عليها “ القوطة المجنونة”.

وأوضح أن طرح الطماطم داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا للكيلو يعد خطوة مهمة لضبط الأسواق ومواجهة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيدًا بجهود وزارة التموين في زيادة المعروض من السلع الأساسية.

وقال العسقلاني خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم نهاد سمير وسارة سامي إن الطماطم من أكثر السلع التي تشهد تقلبات سعرية بسبب ما يُعرف بـ"فواصل العروات"، مشيرًا إلى أن تدخل وزارة التموين وشراء كميات كبيرة مباشرة من المزارعين دون وسطاء ساهم في خفض الأسعار مقارنة بالفترة التي سبقت عيد الأضحى، عندما وصل سعر الكيلو إلى نحو 60 جنيهًا في بعض المناطق.

وأوضح أن استراتيجية "من الغيط إلى المستهلك" تقلل حلقات التداول والوساطة التي تتسبب في زيادة الأسعار، لافتًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية والأسواق التابعة لوزارة التموين أصبحت تلعب دورًا مهمًا في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إلى أن الكميات المطروحة من الطماطم كافية لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة الحالية، متوقعًا مزيدًا من الاستقرار في أسعار الخضروات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وتراجع معدلات الشراء المرتفعة التي سبقت العيد.



موعد انخفاض أسعار الطماطم

وأوضح أن الفترة المقبلة ستنخفض أسعار الطماطم، وأن الكثير من المواطنين خزنت كميات كبيرة قبل العيد، لكن الأيام المقبلة ستنخفض.

الطماطم هتنزل من 60 جنيها لـ 5جنيهات

وكشف أن أسعار الطماطم ستنخفض لـ 5جنيهات خلال الفترة المقبلة، وأن الأسعار الآن تسجل 20 جنيها، وأن هذه الأسعار كانت بعد أن كانت بـ 60 جنيها، قبل عيد الأضحى.

وأنهى المكالمة وقال « لو الطماطم نزلت لـ 3 و5 جنيهات، كده مش هتكون مجنونة كده هتكون هبلة، وأننا نتمنى عدم ارتفاع أسعار الطماطم من جديد ».