نائب رئيس شعبة الخضروات يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار الطماطم.. فيديو

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الطماطم في سوق العبور حاليًا، مؤكدًا استقرار سعرها بعد ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقال النجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «أسعار الطماطم تبدأ من سعر 15 جنيه إلى 20 جنيها في سوق العبور».

وأردف قائلًا: «والطماطم ستنخفض سعرها قريبًا وهي بدأت في الانخفاض وستنخفض بشكل كبير عن 15 جنيه بعد أسبوعين تقريبًا».

وأشار النجيب إلى أن سعر قفص الطماطم، الذي يزن 20 كيلوجرامًا، يصل إلى 300 إلى 400 جنيه حاليًا في سوق العبور.

وبالنسبة لأسعار المانجو، ذكر النجيب أن سعر الكيلو الواحد من المانجو يتراوح حاليًا بين 25 إلى 45 جنيهًا.