التموين تتدخل لضبط الأسعار.. طرح الطماطم بـ15 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الطماطم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 15 جنيهًا للكيلو، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية والحد من تأثير تقلبات الأسواق وفقا لما نقلته البرامج الصباحية.

توفير الطماطم بأسعار مخفضة للمواطنين

بدأت وزارة التموين، اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، طرح الطماطم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بسعر 15 جنيهًا للكيلو، في خطوة تستهدف توفير احتياجات الأسر المصرية من السلع الأساسية بأسعار مناسبة مقارنة ببعض الأسواق الحرة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة المستمرة للتوسع في طرح السلع الغذائية والخضروات والمنتجات الأساسية عبر المنافذ الحكومية، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

استمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة

ولم تقتصر جهود وزارة التموين على توفير الخضروات فقط، حيث تواصل الوزارة طرح أنواع مختلفة من اللحوم الطازجة والمجمدة من خلال المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وتسعى الوزارة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة وضخ كميات كبيرة من المنتجات في الأسواق، خاصة مع زيادة الطلب خلال المواسم والمناسبات المختلفة.

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق

على جانب آخر، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ومنافذ تداول السلع الأساسية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أن الحملات الرقابية تستهدف أيضًا التأكد من انتظام صرف الحصص التموينية للمواطنين وفق الضوابط المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

حماية منظومة الدعم وضمان وصولها للمستحقين

وأوضح وزير التموين أن الوزارة تعمل على الحفاظ على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، إلى جانب تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة الخبز المدعم والسلع التموينية.

وأكد أن مفتشي التموين يمثلون خط الدفاع الأول في حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، مشددًا على استمرار الوزارة في دعم الكوادر الرقابية المتميزة وتشجيع النماذج الناجحة التي تسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق.

خطة مستمرة لتحقيق التوازن السعري

وتعكس خطوات وزارة التموين توجهًا مستمرًا نحو زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المواطنين ومواجهة أي موجات ارتفاع في الأسعار، مع استمرار الرقابة الميدانية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة وأسعار مناسبة للمستهلكين.