محافظات

نائب محافظ الجيزة يبحث مع المستثمرين تطوير منطقتي عرب أبو ساعد وجرزا | صور

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

واصل إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والمشرف العام على المنطقتين الصناعيتين عرب أبو ساعد بمركز الصف وجرزا بمركز العياط، لقاءاته مع المستثمرين، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

حيث التقى نائب المحافظ بمستثمري المنطقة الصناعية عرب أبو ساعد بمركز الصف، لبحث المشكلات التي يواجهها المستثمرون بالمنطقة، ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب إعداد مخطط لتطوير المنطقة وتوصيل المرافق إليها بالكامل.

وأشار الشهابي إلى أن المصنعين شركاء التنمية في المرحلة المقبلة، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، موضحًا أن المحافظة عقدت اجتماعات مع مسؤولي البنك الأهلي المصري لبحث عرض البنك منح المستثمرين قروضًا ميسرة لتقنين أوضاعهم، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ التوسعات اللازمة لمصانعهم وأنشطتهم، إيمانًا منها بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء كلٌّ من محمود فوزي، رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية بالمحافظة، وفرج عبد العاطي، رئيس مركز الصف، وعبد الله حسين، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية عرب أبو ساعد، وعلي سينجر، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية جرزا، وهشام مصطفى أمين، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية عرب أبو ساعد، وهيام البطاوي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة مصنع "جولدن هورس" للرخام بالمنطقة الصناعية عرب أبو ساعد، لمتابعة سير العمل.

واستمع الشهابي إلى شرح تفصيلي حول خطوط ومراحل الإنتاج بالمصنع، كما تابع أعمال التطوير والرصف بطريق الأوتوستراد بعرب أبو ساعد، بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، والمتابعة لمعدلات الأداء وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان سرعة الإنجاز.

ورافق نائب المحافظ المهندس أبو النجا عبد الرحمن، ممثل مديرية الطرق.

