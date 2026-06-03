تقرير عالمي يرصد تصاعد إساءة استخدام بيانات الاعتماد كأبرز أساليب الهجمات السيبرانية

يشهد مشهد الأمن السيبراني تحولًا لافتًا في أساليب الهجوم، حيث يتصدر تخمين كلمات المرور واستغلال الحسابات الشرعية قائمة أكثر التقنيات فعالية لدى المجرمين خلال عام 2025، وفق تقرير عالمي، استند إلى تحليل حوادث مؤكدة وأنشطة رصد أمنية موسعة.

يوضح التقرير، أن المهاجمين باتوا يفضلون استخدام وسائل تعتمد على الوصول المشروع بدلًا من البرمجيات الخبيثة التقليدية، بهدف تقليل فرص الاكتشاف وتجاوز أنظمة الحماية. وتصدر تخمين كلمات المرور قائمة الأساليب بنسبة 34.8%، تلاه إنشاء حسابات محلية للحفاظ على استمرارية الوصول بنسبة 34.7%، ثم إساءة استخدام الحسابات الموثوقة بنسبة 34.5%.

كما شملت الأساليب الشائعة التلاعب بالحسابات القائمة لرفع الصلاحيات بنسبة 32%، إضافة إلى استكشاف خدمات الشبكة بنسبة 31.2%، في مرحلة تمهيدية تسبق التحرك داخل الأنظمة.

ويشير التحليل إلى أن فعالية الهجمات ترتبط بمدى قدرة المهاجمين على استغلال ثغرات إدارة الهوية وضعف كلمات المرور، مع التأكيد على أهمية التركيز على السلوكيات الأعلى ارتباطًا بالحوادث الفعلية للحد من الإنذارات الكاذبة.

ويأتي التقرير في إطار تحليل يستند إلى بيانات خدماتها المتخصصة في الاستجابة للحوادث وإدارة عمليات الاكتشاف خلال عام 2025.